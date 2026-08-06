Доходный дом Емельянова может обрушиться в центре Ростова

Нарушителям грозят штрафы (ст. 20.6.1 КоАП РФ): гражданам — от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица — 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.