Памятник «Метеор» в Нижнем Новгороде начнут ремонтировать в ближайшее время

Ремонт памятника «Метеор» в Нижнем Новгороде планируется начать в ближайшее время, об этом ИА «Время Н» сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.
Напомним, что «Метеор» на площади Буревестника был поврежден в марте текущего года. Под тяжестью снежных масс у судна просела крыша.
В ходе обследования специалисты установили, что у метеора деформирован верх корпуса. По результатам составлено заключение, на основе которого разработана проектно-сметная документация на ремонт памятника.
«В настоящее время идет закупка необходимых для проведения ремонта объекта материалов. Планируется, что работы начнутся в ближайшее время», — рассказали в районной администрации.
Сейчас доступ на объект — памятный знак «Метеор» запрещен. Ведется видеонаблюдение.
Справка.
Головное судно построено в 1960 году. «Метеор» строился на ряде судостроительных заводов — всего было выпущено 370 единиц.
За создание нового типа судов на подводных крыльях Всемирная Брюссельская выставка (1958) наградила завод «Красное Сормово» большой золотой медалью.