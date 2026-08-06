Федеральные журналисты и блогеры оценили уровень жизни в Хабаровске

Первым делом участники федерального пресс-тура посетили Тихоокеанский государственный университет, где своими глазами увидели процесс подготовки квалифицированных кадров для экономики Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В частности, журналисты увидели современные учебные лаборатории промышленного дизайна, моделирования квантовых процессов, материаловедения и интеллектуальных технологий, а также конструкторские бюро и интеллектуальный центр с бизнес-инкубатором. Показали им и место, где будет построен межвузовский кампус с новыми учебными корпусами, общежитиями, пространствами для исследований, занятий творчеством и спортом. Также участники пресс-тура побывали в новом микрорайоне «Ореховая сопка», где все последние годы активно строятся жилые дома, детские сады и школы по мастер-плану развития города Хабаровска. Сегодня на «Ореховой сопке» строится 150 тысяч квадратных метров жилья, и часть квартир в этих домах возводятся по программе «Доступное арендное жилье». К примеру, в жилом комплексе «Северный парк» уже заселено 226 квартир по этой программе. А всего в Хабаровском крае планируется построить 2 596 арендных квартир для участников СВО и их вдов, работников социальной сферы и предприятий ВПК, а также молодых специалистов в возрасте до 35 лет. В данный момент 840 таких квартир уже построено в регионе. А еще журналисты и блогеры со всей страны посетили новые детский сад № 50 и лицей «Звездный», построенные на «Ореховой сопке». Надо сказать, что оба этих учебных заведения являются одними из крупнейших в Хабаровске: лицей может принимать больше 1,5 тысяч учеников, а детский сад рассчитан на прием 320 детей, и в нем уже сформированы 14 групп из 17 возможных. Участникам федерального пресс-тура рассказали о том, что в этом году в Хабаровске строят сразу три детских сада, расположенных на улицах Ворошилова, Служебной и Совхозной. Ввести их в эксплуатацию городские власти намерены в следующем году. Сообщили представителям медиасферы и о том, что на «Ореховой сопке» недавно началось строительство новой школы.