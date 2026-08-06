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Фигуристка Трусова показала семейную фотосессию в честь первого дня рождения сына

Российская фигуристка Александра Трусова в личном блоге поделилась семейной фотосессией в честь первого дня рождения сына Миши. На снимках она позирует вместе с малышом и супругом Макаром Игнатовым.

Российская фигуристка Александра Трусова в личном блоге поделилась семейной фотосессией в честь первого дня рождения сына Миши. На снимках она позирует вместе с малышом и супругом Макаром Игнатовым.

Для съемки пара решила выбрать образы в единой бежевой цветовой гамме. На одной фотографии муж спортсменки пробует торт, приготовленный к празднику. А на других кадрах ребенок позирует рядом с воздушными шарами.

— Нашему сыну исполнился год! Это был по-настоящему удивительный год, и у меня не хватит слов, чтобы выразить всю любовь к Мише. Я еще никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас, — написала Трусова.

По ее словам, на данный момент малыш умеет играть в мяч и догонялки, понимает разные слова, яснее выражает желания и учится пользоваться горшком.

Ранее в личном блоге фигуристка поделилась, что хочет выполнить пятерной прыжок. Есть ли у нее шансы сделать сложный элемент, рассказала мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

При этом еще в апреле Трусова говорила, что на выступлении на шоу смогла восстановить тройной аксель, и назвала это достижение личной победой. Она отметила, что пока сделала это только в финале.