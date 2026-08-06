Авиатрафик между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%

Сокращение перевозок на этом направлении оказалось значительно сильнее, чем по стране в целом. Среди основных причин называют регулярные ограничения работы аэропортов из-за беспилотной опасности, снижение транзитного пассажиропотока через Москву, уход с маршрута ряда авиакомпаний и переход части деловых пассажиров на железнодорожный транспорт.
По данным оператора делового туризма «Аэроклуб», спрос на авиаперелеты между двумя городами за шесть месяцев снизился на 23%, тогда как интерес к поездкам на поезде вырос до 20%. В РЖД сообщили, что за семь месяцев объем перевозок между Москвой и Петербургом сохранился на уровне прошлого года — около 7 млн пассажиров.