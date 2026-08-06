Путин отметил неравнодушие и чуткость волонтеров-медиков

Приветственная телеграмма участникам и гостям 10-го Всероссийского форума волонтеров-медиков и медицинской молодежи размещена на сайте Кремля. Президент отметил, что за прошедшие годы движение прошло большой путь от проекта «Волонтеры Склифа» до создания дружного, сплоченного сообщества, объединяющего более 200 тысяч сторонников по всей стране.