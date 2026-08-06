Путин отметил неравнодушие и чуткость волонтеров-медиков

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 10-го Всероссийского форума волонтеров-медиков и медицинской молодежи, отметив, что их неравнодушие и чуткость заслуживает самого глубокого уважения.
Приветственная телеграмма участникам и гостям 10-го Всероссийского форума волонтеров-медиков и медицинской молодежи размещена на сайте Кремля. Президент отметил, что за прошедшие годы движение прошло большой путь от проекта «Волонтеры Склифа» до создания дружного, сплоченного сообщества, объединяющего более 200 тысяч сторонников по всей стране.
«Особого признания заслуживают ваши масштабные просветительские инициативы, значимый вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни, традиций безвозмездного донорства. Такая многогранная, востребованная деятельность, неравнодушие и чуткость, внимание к тем, кто нуждается в заботе, достойны самого глубокого уважения», — говорится в телеграмме.
Волонтеры, по его словам, активно участвуют в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением, помогают работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции в лечении и реабилитации.
Путин пожелал участникам форума неиссякаемой энергии и вдохновения в подвижническом труде.