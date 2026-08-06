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NASA и ESO подтвердили факт падения верхней ступени Falcon 9 на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейская южная обсерватория (ESO) подтвердили факт падения верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 на поверхность Луны.

Источник: РБК

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейская южная обсерватория (ESO) подтвердили факт падения верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 на поверхность Луны.

«Рано утром в среду верхняя ступень ракеты Falcon 9 незапланированно упала на поверхность Луны», — сообщила исследователь из NASA Келси Янг в аккаунте X агентства.

Ранее Би-би-си сообщила, что часть ракеты SpaceX Falcon 9 массой около 4 т столкнулась с поверхностью Луны на скорости около 8690 км в час. Фрагмент второй ступени ракеты находился на окололунной траектории с прошлого года.

Ученые ожидают, что удар мог образовать кратер диаметром около 18 м и глубиной до 4 м. Зафиксировать момент столкновения космическим аппаратам на орбите Луны не удалось, поэтому исследователи планируют изучить изменения поверхности по новым снимкам.

NASA заявило, что событие не представляет угрозы для Земли. Полученные данные помогут изучить последствия ударов по Луне и подготовить будущие миссии в рамках программы Artemis.

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