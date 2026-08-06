Федеральный журнал «Сноб» рассказал о культуре Норильска

Также в городе появляются новые культурные площадки — например, открывшийся в прошлом году общественно-культурный центр «Башня». В фойе представлены макет центральной части города и интерактивная 3D-панорама. В «Кабинете архитектора» можно узнать о том, как застраивался Норильск, и познакомиться с жизнью его архитекторов. На верхнем панорамном этаже, в сердце «Башни», проходят квартирники, мастер-классы и занятия йогой. Здесь же в прошлом году состоялись показы спектакля в рамках «Норильских сезонов». Кроме того, в «Башне» горожане могут получить поддержку в запуске и развитии собственных культурных и социальных проектов на всех этапах — от идеи до реализации.