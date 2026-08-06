Федеральный журнал «Сноб» рассказал о культуре Норильска

Федеральный журнал «Сноб» рассказал своим читателям о культуре северной столицы Красноярского края — Норильска. В материале рассказывается о том, какие проекты северного города могут быть наиболее интересны для гостей города и самих норильчан.
В сентябре в Норильске начнется вторая часть событий фестиваля современного искусства «Норильские сезоны». Второй год подряд он позволяет северянам познакомиться с творчеством ведущих российских театров, посетить творческие мастер-классы.
Но фестивалем культурная жизнь города не заканчивается. Эксперты говорят, что культурные институции Норильска переживают настоящее возрождение, расширяя рамки привычного представления о городе как о сугубо промышленном центре. Основу инфраструктуры составляют 13 учреждений.
Важнейшее среди них — Музей Норильска. Весной там, например, прошла выставка «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы». Выставку организовали Российский международный олимпийский университет и «Норникель» при поддержке Ночной хоккейной лиги. На открытие приехали легендарные хоккеисты Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Павел Дацюк и другие. А во Дворце спорта «Арктика» состоялся девятый благотворительный матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборная Норильска».
Полярная арт-резиденция PolArt стала плацдармом для экспериментов и новых художественных практик. Молодые художники со всей России вдохновляются индустриальным наследием Норильска, уникальным городским ландшафтом и арктической природой. В этом году резиденции исполняется десять лет.
В апреле этого года Музей Норильска и Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко при содействии «Норникеля» запустили десятидневный образовательный интенсив «Практики художественного исследования территорий».
Норильский колледж искусств с 1967 года обучает музыкантов. Среди его выпускников — солисты Мариинского театра, музыканты, актёры, преподаватели профильных вузов и многие другие специалисты творческих профессий. В 2022 году на базе колледжа при поддержке «Норникеля» открылся Образовательный центр Юрия Башмета — 16-й в России и первый в Заполярье. В центр приезжают ведущие педагоги и музыканты и проводят мастер-классы для детей.
Также в городе появляются новые культурные площадки — например, открывшийся в прошлом году общественно-культурный центр «Башня». В фойе представлены макет центральной части города и интерактивная 3D-панорама. В «Кабинете архитектора» можно узнать о том, как застраивался Норильск, и познакомиться с жизнью его архитекторов. На верхнем панорамном этаже, в сердце «Башни», проходят квартирники, мастер-классы и занятия йогой. Здесь же в прошлом году состоялись показы спектакля в рамках «Норильских сезонов». Кроме того, в «Башне» горожане могут получить поддержку в запуске и развитии собственных культурных и социальных проектов на всех этапах — от идеи до реализации.
В бывших типографских цехах на Комсомольской улице разместилось креативное пространство Агентства развития Норильска — общественная площадка нового формата, где работают, делятся опытом и представляют свои проекты публике представители разных творческих профессий. Здесь есть общественная зона с кофейней, открытой библиотекой зинов, лекторием, шоурумом, а также мастерские и творческие офисы резидентов. Именно тут весной открылась театральная студия петербургского режиссёра и педагога Дмитрия Крестьянкина, где подростки проходят тренинги на фантазию, раскрепощение и умение работать с собственным телом, а также ставят спектакли.
На финансирование проектов и комплексную стратегию превращения промышленного города в культурный центр Арктики выделено почти два миллиарда рублей. Музеи современного искусства, арт-резиденция, образовательные программы и масштабное финансирование создают прочную основу для устойчивого развития культурной жизни. Норильск перестаёт быть просто городом металлургов и становится местом, где рождаются новые художественные смыслы.