Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми разыскивают 64-летнего мужчину в ярко-оранжевой футболке

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Мужчину в ярко-оранжевой футболке и зелёных ботинках разыскивают в Перми, сообщает поисковый отряд «Прикамье Поиск».

64-летний Константин Удинцев ушёл из дома на улице Островского 3 августа около 15:00. Волонтёры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

На вид Констинтину 60−65 лет, рост 168 сантиметров, глаза карие, волосы тёмные с сединой, телосложение среднее. Он был одет в ярко-оранжевую футболку, чёрные шорты и зелёные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Константина Удинцева, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

Напомним, В Прикамье второй месяц ищут 17-летнюю Ксению Русину, которая ушла из дома.