В Перми разыскивают 64-летнего мужчину в ярко-оранжевой футболке

Мужчину в ярко-оранжевой футболке и зелёных ботинках разыскивают в Перми, сообщает поисковый отряд «Прикамье Поиск».
64-летний Константин Удинцев ушёл из дома на улице Островского 3 августа около 15:00. Волонтёры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
На вид Констинтину 60−65 лет, рост 168 сантиметров, глаза карие, волосы тёмные с сединой, телосложение среднее. Он был одет в ярко-оранжевую футболку, чёрные шорты и зелёные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Константина Удинцева, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
Напомним, В Прикамье второй месяц ищут 17-летнюю Ксению Русину, которая ушла из дома.