Нижегородцам назвали размер зарплаты для накопления максимума пенсионных баллов

Эксперт отметил, что такие высокие зарплаты встречаются в нескольких отраслях. Например, по итогам первых пяти месяцев 2026 года специалисты в добыче природного газа и газового конденсата в среднем получают 298 тысяч рублей, работники в сфере производства незаписанных магнитных и оптических носителей информации — 275,2 тысячи рублей, а разработчики программного обеспечения — 247,2 тысячи рублей. Также высокие зарплаты наблюдаются в деятельности негосударственных пенсионных фондов, где средний доход составляет 290,4 тысячи рублей.