Нижегородцам назвали размер зарплаты для накопления максимума пенсионных баллов

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал агентству ТАСС, что в 2026 году максимальную сумму пенсионных баллов можно будет получить при зарплате более 248 тысяч рублей.
По словам Балынина, согласно действующему законодательству, максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые можно заработать за год, составляет 10. Для достижения этой цели в 2026 году необходимо, чтобы ежемесячная зарплата превышала 248 250 рублей.
Эксперт отметил, что такие высокие зарплаты встречаются в нескольких отраслях. Например, по итогам первых пяти месяцев 2026 года специалисты в добыче природного газа и газового конденсата в среднем получают 298 тысяч рублей, работники в сфере производства незаписанных магнитных и оптических носителей информации — 275,2 тысячи рублей, а разработчики программного обеспечения — 247,2 тысячи рублей. Также высокие зарплаты наблюдаются в деятельности негосударственных пенсионных фондов, где средний доход составляет 290,4 тысячи рублей.
Балынин также добавил, что в некоторых других отраслях зарплаты могут быть ещё выше. Например, в перестраховании средний доход составляет 652,7 тысячи рублей, в управлении фондами — 479,6 тысячи рублей, а в вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения) — 311,3 тысячи рублей.
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