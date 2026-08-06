Глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Киев

«Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу (…). И премьер-министр [Энди Бернем], и я сочли важным с самого начала продемонстрировать непоколебимую и недвусмысленную поддержку, которую это правительство оказывает Украине», — подчеркнул министр.