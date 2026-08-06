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Глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Киев

Новый глава оборонного ведомства Великобритании Уэс Стритинг совершил первый визит в Киев, где заявил, что Лондон будет оказывать помощь Украине в конфликте. Об этом сообщает The Daily Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto

«Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу (…). И премьер-министр [Энди Бернем], и я сочли важным с самого начала продемонстрировать непоколебимую и недвусмысленную поддержку, которую это правительство оказывает Украине», — подчеркнул министр.

В ходе поездки парламентарий подтвердил преданность Соединенного Королевства Киеву. Он отметил, что вместе с новым премьером Энди Бернемом они сразу решили показать, что новое правительство стоит на стороне Украины.

Стритинг пояснил, что цель его визита — выяснить, чем именно Британия может помочь населению Украины в преддверии сложной зимы. Глава Минобороны также акцентировал внимание на том, что поддержка Киева отвечает национальным интересам Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, что посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не пригласили на встречу Владимира Зеленского с министром обороны Британии Уэсом Стритингом.

Представитель украинского дипломата сообщила, что Залужному не направляли приглашение и не ставили в известность о предстоящей встрече. Экс-главком ВСУ заявлял, что что Киев исчерпал потенциал нововведений на поле боя, подчеркнув, что Россия сумела разработать эффективные контрмеры.

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