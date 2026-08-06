Зеленогорка отвезла мошенникам в Москву 1,7 млн рублей

69-летняя жительница Зеленогорска стала жертвой мошенничества и лишилась всех своих накоплений, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Со слов женщины, в апреле ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительной структуры, и заявил, что ее банковские счета находятся под угрозой, а на ее имя оформлены кредиты. Для «спасения» денег он уговорил жертву перевести средства на так «безопасный счет».
«Следуя инструкциям, потерпевшая сняла со счетов 1 762 000 рублей. Затем преступники убедили женщину отправиться в другой регион, чтобы передать деньги их “представителю”. В результате пенсионерка приобрела авиабилет из Красноярска в Москву и поехала туда с наличными. Уже в столице она ожидала “сотрудника”, который должен был вернуть ей контроль над финансами. Для передачи денег злоумышленники сообщили ей кодовое слово — “Роза”. После того, как неизвестный назвал условную фразу, потерпевшая передала ему пакет с наличными. Лишь спустя несколько месяцев, когда собеседники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — рассказали в ГУ МВД.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется расследование.