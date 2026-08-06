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В Красноярске на улице Елены Стасовой продолжается строительство школы

Ее строительство начали в апреле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева приступили к возведению второго этажа новой школы. Строительство учреждения началось в апреле, а сдать его должны в 2028 году.

Самый большой объем работ выполняется на четвертом блоке, где расположатся учебные классы. Параллельно идет строительство корпуса третьего блока — там будет спортивный зал. Для первого и второго блока продолжается забивка свай. Также строители занимаются устройством подпорных стен.

Сейчас на площадке работают 45 строителей, 4 башенных крана, 4 сваебойные машины, каток, автомобильные краны и грузовики.

Напомним, новое учебное заведение в микрорайоне Агроуниверситет рассчитано на 1280 мест.