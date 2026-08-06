ФСБ задержала троих подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

По данным ведомства, молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб. Находясь на связи с кураторами из Службы безопасности Украины (СБУ), подростки собирали детальную информацию о военнослужащих ведомства, используемых ими транспортных средствах и местах их постоянной парковки. Полученные данные планировалось использовать для закладки самодельных взрывных устройств.