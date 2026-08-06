ФСБ задержала троих подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли противоправную деятельность трех несовершеннолетних жителей Приморского края, собиравшихся совершить террористический акт на объекте Росгвардии.
По данным ведомства, молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб. Находясь на связи с кураторами из Службы безопасности Украины (СБУ), подростки собирали детальную информацию о военнослужащих ведомства, используемых ими транспортных средствах и местах их постоянной парковки. Полученные данные планировалось использовать для закладки самодельных взрывных устройств.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.
Днем ранее в Калужской области ФСБ задержала 22-летнего местного жителя за попытку поджечь военный комиссариат по заданию СБУ. Молодой человек сам связывался с представителем украинских спецслужб и выполнял его поручения, включая оскорбительные надписи на домах и изготовление зажигательной смеси.