Мэр Хиросимы раскритиковал Россию в годовщину бомбардировки, не упомянув США

Мацуи обвинил Москву в том, что она якобы использует ядерное оружие как инструмент запугивания. В первой части речи он не называл страну прямо, говоря о «большой державе», но затем перешел к открытой критике России и конфликта на Украине. При этом мэр Хиросимы, как и в прошлые годы, ни разу не упомянул США в контексте бомбардировки.