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Мэр Хиросимы раскритиковал Россию в годовщину бомбардировки, не упомянув США

Мацуи обвинил РФ в том, что она якобы использует ядерное оружие как инструмент запугивания.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки раскритиковал Россию и ее действия на Украине, при этом не упомянув США, которые сбросили на город атомную бомбу.

Мацуи обвинил Москву в том, что она якобы использует ядерное оружие как инструмент запугивания. В первой части речи он не называл страну прямо, говоря о «большой державе», но затем перешел к открытой критике России и конфликта на Украине. При этом мэр Хиросимы, как и в прошлые годы, ни разу не упомянул США в контексте бомбардировки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также обошел стороной виновника ядерного удара по Хиросиме в своем послании по случаю 81-й годовщины трагедии. Обращение от его имени зачитала заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Гутерриш призвал задуматься о том, извлекло ли человечество уроки из трагедии, но не назвал США страной, совершившей бомбардировку.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, осуществленная США, произошла 6 августа 1945 года. Вашингтон заявлял, что целью ударов было ускорение капитуляции Японии. Общее количество погибших в результате бомбардировки превышает 350 тысяч человек.

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