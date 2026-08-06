Остановки теплоходов на маршруте «Речной вокзал −10 км» временно закрыли в Хабаровске

Из-за повышения уровня Амура закрыта остановка «5,5 км» на маршруте «Речной вокзал — 10 км». По информации, предоставленной ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», это связано с высоким уровнем воды и затоплением остановочного пункта.