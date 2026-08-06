Без садовников и личных врачей: как богатые семьи сокращают штат

В первую очередь владельцы домов сокращают число смен и передают сотрудникам дополнительные обязанности. Например, няня может готовить еду, а водитель — забирать детей и выполнять функции помощника.
«Если мы говорим про high-net-worth-сегмент, такого не будет. Но в middle-up-сегменте охранники и водители могут совмещать функции, а няня — готовить еду по договоренности с заказчиком. Для бюджета это выгоднее», — рассказал Радио РБК директор по маркетингу сервисной компании «Консьерж» Кирилл Рябков.
Первыми под сокращение попадают специалисты, чьи услуги можно передать на аутсорс: личные врачи, садовники, агрономы и охранники. При этом от нянь, гувернанток и домработниц семьи стараются не отказываться.
Минимальный штат для обслуживания VIP-дома обходится примерно в 850 тыс. руб. в месяц. В него входят управляющий, две домработницы, водитель-помощник и няня.
«Охрана — это то, на чем начинают экономить в первую очередь. Вместо лицензированного охранника могут нанять людей без удостоверения, которые выполняют те же функции без достаточных правовых оснований», — заявил вице-президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Силивончик.