Без садовников и личных врачей: как богатые семьи сокращают штат

«Если мы говорим про high-net-worth-сегмент, такого не будет. Но в middle-up-сегменте охранники и водители могут совмещать функции, а няня — готовить еду по договоренности с заказчиком. Для бюджета это выгоднее», — рассказал Радио РБК директор по маркетингу сервисной компании «Консьерж» Кирилл Рябков.