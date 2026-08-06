Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области, сообщается в канале РСЧС в мессенджере МАХ.
«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — подписана публикация.
Ранее сообщалось, что 605 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа над разными регионами России, включая Нижегородскую область.
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