Полузащитника «Зенита» увезли в больницу после сильного удара в матче с «Балтикой»

Эпизод произошел во втором тайме встречи первого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России. Футболист Кондаков покинул поле на 53-й минуте, вместо него вышел Юрий Горшков.
«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение», — сказал господин Семак.
Защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон за этот эпизод не получил желтую карточку. Главный арбитр матча Никита Новиков и судья VAR не стали назначать наказание.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. Единственный гол на третьей минуте забил Кевин Андраде.