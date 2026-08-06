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Полузащитника «Зенита» увезли в больницу после сильного удара в матче с «Балтикой»

18-летний полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Кондаков получил травму в матче Кубка России против калининградской «Балтики». После удара локтем в лицо со стороны защитника соперника игрока госпитализировали, сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Источник: Коммерсантъ

Эпизод произошел во втором тайме встречи первого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России. Футболист Кондаков покинул поле на 53-й минуте, вместо него вышел Юрий Горшков.

«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение», — сказал господин Семак.

Защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон за этот эпизод не получил желтую карточку. Главный арбитр матча Никита Новиков и судья VAR не стали назначать наказание.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. Единственный гол на третьей минуте забил Кевин Андраде.