Shot: Приставы объявили в розыск Гио Пику из-за долга почти в 400 тысяч рублей

Приставы объявили в розыск рэпера Гио Пику (настоящее имя Георгий Джиоев — прим. «ВМ») из-за долга почти в 400 тысяч рублей, который он копил с 2019 года. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.
46-летний артист долгое время проживал в Сыктывкаре, там же он брал кредиты и собирал штрафы, однако платить за все это не спешил.
ФССП на протяжении семи лет открывает исполнительные производства в отношении музыканта, но взыскать долги не получается, так как на артиста не оформлено какой-либо недвижимости или иной собственности.
Сейчас задолженность рэпера составляет 363 тысячи рублей. Музыкант всячески избегает политических тем и не выступает в России. Вместо этого он дает концерты в странах Азии, Европы и США.
По неподтвержденным данным, его гонорар за выступление на частном мероприятии составляет семь миллионов рублей, а на публичном — 12, уточнили в публикации.
4 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений в отношении граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предатели, уехавшие из России, должны думать о том, как предстать перед судом с повинной. Он добавил, что с проблемами оппозиция разбирается внутри страны.