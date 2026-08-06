Shot: Приставы объявили в розыск Гио Пику из-за долга почти в 400 тысяч рублей

Приставы объявили в розыск рэпера Гио Пику (настоящее имя Георгий Джиоев — прим. «ВМ») из-за долга почти в 400 тысяч рублей, который он копил с 2019 года. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.