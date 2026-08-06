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В Магадане подросток украл два велосипеда из подъездов на 77 тысяч рублей

Полицейские из Магадан изъяли похищенное, возбуждены уголовные дела о кражах.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане полицейские установили подростка, похитившего два велосипеда. Транспортные средства стоимостью 12 и 65 тысяч рублей были оставлены без присмотра в подъездах жилых домов в начале августа. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Оперативники уголовного розыска вычислили злоумышленника. Похищенные велосипеды изъяты. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают: оставляя велосипеды и самокаты в подъездах, владельцы фактически предоставляют злоумышленникам доступ к своему имуществу. Даже наличие домофона не гарантирует сохранность. Единственный надёжный способ избежать кражи — не оставлять двухколёсный транспорт без присмотра на улицах, во дворах и подъездах.

За минувшие сутки в Магаданской области зарегистрировано свыше 150 сообщений о происшествиях и преступлениях. За различные правонарушения доставлены 12 человек.

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