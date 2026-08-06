В Магадане подросток украл два велосипеда из подъездов на 77 тысяч рублей

Полицейские напоминают: оставляя велосипеды и самокаты в подъездах, владельцы фактически предоставляют злоумышленникам доступ к своему имуществу. Даже наличие домофона не гарантирует сохранность. Единственный надёжный способ избежать кражи — не оставлять двухколёсный транспорт без присмотра на улицах, во дворах и подъездах.