В Хабаровске стройначальника будут судить после падения рабочего с высоты

По версии следствия, в феврале 2026 года на строительной площадке одного из жилых комплексов руководитель участка не обеспечил необходимые меры безопасности для рабочих. В частности, не были закрыты лифтовые шахты на этажах строящегося здания, а сотрудники не получили средства индивидуальной защиты.