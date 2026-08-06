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В Хабаровске стройначальника будут судить после падения рабочего с высоты

Мужчину обвиняют в нарушении требований безопасности при работах на высоте.

В Хабаровске перед судом предстанет начальник строительного участка, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, сообщает следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, в феврале 2026 года на строительной площадке одного из жилых комплексов руководитель участка не обеспечил необходимые меры безопасности для рабочих. В частности, не были закрыты лифтовые шахты на этажах строящегося здания, а сотрудники не получили средства индивидуальной защиты.

Во время работ один из подсобных рабочих упал в неогороженную шахту лифта с высоты пятого этажа. В результате мужчина получил множественные переломы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Расследование завершено. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.