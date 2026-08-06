Цены на бензин в Волгоградской области упали на 38 копеек, но сотый подорожал

Росстат снова зафиксировал снижение цены на бензин и дизельное топливо в Волгоградской области. За неделю с 28 июля по 3 августа средняя цена топлива на АЗС упала на 0,38 рубля. При этом подорожал высокооктановый бензин марки АИ-98, который автомобилисты с трудом находят на заправках региона в последний месяц. В среднем за литр сотого в Волгограде теперь придется платить на 65 копеек больше — 96,84 рубля. Такая тенденция сохраняется вторую неделю подряд.