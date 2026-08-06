Цены на бензин в Волгоградской области упали на 38 копеек, но сотый подорожал

Росстат снова зафиксировал снижение цены на бензин и дизельное топливо в Волгоградской области. За неделю с 28 июля по 3 августа средняя цена топлива на АЗС упала на 0,38 рубля. При этом подорожал высокооктановый бензин марки АИ-98, который автомобилисты с трудом находят на заправках региона в последний месяц. В среднем за литр сотого в Волгограде теперь придется платить на 65 копеек больше — 96,84 рубля. Такая тенденция сохраняется вторую неделю подряд.
Так, по официальным данным статистики на 3 августа, средняя цена бензина АИ-92 на заправках Волгограда и области снизилась на 32 копейки до 66,56 рубля за литр. Бензин АИ-95 обойдется от 74,01 рубля, он подешевел на 51 копейку. Цена литра бензина АИ-98 и АИ-100 выросла на 65 копеек до 96,84 рубля. Дизельное топливо за неделю подешевело на 11 копеек до 77,92 рубля за литр.
На заправках Волгограда очереди стали меньше, но автомобилистам все еще приходится искать свой вид топлива. Да и ценник сильно отличается от среднего по региону.