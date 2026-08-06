Резкое похолодание ожидается в Хабаровском крае с 7 августа

Резкое похолодание ожидается в Хабаровском крае уже с завтрашнего дня. Дневные, а главное ночные температуры понизятся до непривычных для августа значений.
Так, в Хабаровске 7 августа ночью столбики термометров опустят до +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов, ожидается сильный дождь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Проливные дожди пройдут и в южных районах края. В Вяземском на рассвете всего +14…+16, днем +20…+22 градуса, в Бикине ночью +18…+20, во второй половине дня +21…+23 градуса. Сильные осадки прогнозируются в Советской Гавани, в темное время суток там +14…+16, в светлое +18…+20 градусов.
В Охотске, селе имени Полины Осипенко, в Николаевске-на-Амуре, в Чумикане в предрассветные часы воздух прогреется всего до +9…+11, днем столбики термометров поднимутся до отметки +17…+19 градусов.
В Троицком, Чегдомыне и Комсомольске-на-Амуре — дожди, ночной фон температур +11…+13, дневной +15…+17 градусов. И только в Аяне без осадков, но, как и всюду, по-осеннему прохладно, на рассвете +11…+13, во второй половине дня +16…+18 градусов.
Амур, который, казалось бы, приостановил свой подъем, опять пошел в рост. Уровень реки у Хабаровска на 6 августа — 423 сантиметра, в ближайшие два дня река прибавит еще 10 −15 сантиметров.
Церковь 7 августа вспоминает успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, в народном календаре этот день называют Анна Летняя или Анна-холодница. Ещё одно название дня — Зимоуказательница. На Руси считалось, что с этого дня жара отступает, начинает холодать. Все точно, как у нас!