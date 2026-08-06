Резкое похолодание ожидается в Хабаровском крае с 7 августа

Проливные дожди пройдут и в южных районах края. В Вяземском на рассвете всего +14…+16, днем +20…+22 градуса, в Бикине ночью +18…+20, во второй половине дня +21…+23 градуса. Сильные осадки прогнозируются в Советской Гавани, в темное время суток там +14…+16, в светлое +18…+20 градусов.