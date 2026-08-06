Более 6,5 тысяч жителей Хабаровского края заключили договоры на заготовку древесины

С начала года более 6,5 тысяч жителей края заключили договоры на покупку лесных насаждений для собственных нужд. Общий объем заготовленной древесины составил около 101 тыс. куб. м. Основная часть — 87,5% — уходит на отопление частных домов, остальное — на строительство и ремонт. Для жителей сельской местности древесина остается главным источником тепла и материалом для обустройства жилья. Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в лесничестве. Специалисты помогут подобрать участок и обозначат деревья для рубки — это позволяет использовать лесные ресурсы рационально и без нарушений. Порядок заготовки регулируется региональными нормами. С 2025 года получатели древесины обязаны отчитаться о ее использовании. За нарушения целевого применения предусмотрены серьезные штрафы. По всем вопросам заготовки древесины жители могут обращаться в министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края по телефону: 8 (4212) 40−27−10.