На участке улицы Свободы в Воронеже закроют движение до 8 августа

В Воронеже с 11:00 6 августа до 20:00 8 августа будет запрещено движение транспорта на участке улицы Свободы — от пересечения с улицей Конструкторов до пересечения с улицей Пеше Стрелецкой. Об этом автомобилистов предупредили в мэрии.