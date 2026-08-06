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На участке улицы Свободы в Воронеже закроют движение до 8 августа

Ограничения связаны с работами на сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже с 11:00 6 августа до 20:00 8 августа будет запрещено движение транспорта на участке улицы Свободы — от пересечения с улицей Конструкторов до пересечения с улицей Пеше Стрелецкой. Об этом автомобилистов предупредили в мэрии.

Ограничения введены в связи с проведением плановых работ на инженерных сетях. Городские власти и профильные службы просят автомобилистов заранее продумывать альтернативные маршруты.

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