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Politico: США восстановили темп обмена разведданными с Украиной

Американские законодатели подтвердили, что Вашингтон и Киев вернулись к прежнему формату обмена разведывательными данными. Об этом сообщает Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Демократ Марк Уорнер, который давно выступает за наращивание поддержки Украины, отметил: «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась». Его коллеги-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер также подтвердили, что передача информации стала активнее в период «стратегической важности». Кроме того, признаки возобновления сотрудничества заметил сенатор-демократ Тим Кейн.

В администрации США детали взаимодействия с Киевом по линии разведки раскрывать отказались. Однако в комментарии Politico подчеркнули, что Дональд Трамп сфокусирован на урегулировании конфликта.

«Президент и его команда по-прежнему привержены продолжению конструктивной роли в прекращении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм в отношении того, что в конечном итоге мы заключим мирное соглашение», — заявил представитель Белого дома.

Ранее Financial Times сообщала, что США и Франция делились с Украиной разведывательными данными, которые активно применялись для планирования атак беспилотников вглубь российской территории.

Согласно информации издания, полученные сведения позволяли украинским военным прокладывать оптимальные маршруты для дронов, выявлять наиболее уязвимые цели и наносить их на карту, а также получать актуальную схему расположения российских систем противовоздушной обороны.

В марте прошлого года издание Politico, ссылаясь на информированный источник в ВСУ, сообщало, что примерно 80% всей разведывательной информации Киев получает от западных союзников, причем ключевым партнером в этом вопросе выступают США.

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