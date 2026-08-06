Politico: США восстановили темп обмена разведданными с Украиной

Демократ Марк Уорнер, который давно выступает за наращивание поддержки Украины, отметил: «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась». Его коллеги-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер также подтвердили, что передача информации стала активнее в период «стратегической важности». Кроме того, признаки возобновления сотрудничества заметил сенатор-демократ Тим Кейн.