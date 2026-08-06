Манул Борис отпраздновал год в красноярском «Роевом ручье»: фото милого зверька

Ровно год назад в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появился новый житель — манул Борис. За это время он стал главной звездой зоопарка, героем соцсетей и, кажется, единственным котом в мире, который зарабатывает на жизнь исключительно хмурым видом. Но за этой суровой внешностью скрывается кое-что поинтереснее любого мема.
В первый день Борис вёл себя как любой уважающий себя манул: исчез в укрытии и сделал вид, что его никогда не существовало. Зоологи не настаивали — манулы вообще звери скрытные, а в неволе тем более не любят лишнего внимания.
Но за год Борис немного изменился. Не внешне — его легендарная морда по-прежнему выражает глубокую озабоченность судьбами мира, — а в поведении. Он стал чаще выходить из укрытий, дольше задерживаться на виду и, что самое удивительное, начал проявлять любопытство к происходящему за стеклом. Не агрессию, не страх, а именно любопытство — опасливое, насторожённое, но совершенно реальное.
Для манула это почти подвиг. В дикой природе при виде человека эти коты мгновенно превращаются в часть ландшафта.
Теперь во время кормления Борис подходит ближе к стеклу — туда, где обычно собираются посетители. Относительно спокойно (по манульим меркам) гуляет по вольеру. И даже иногда позирует, позволяя сделать пару кадров. При этом рассматривает людей внимательно, без паники, но и без лишней расслабленности.
Это состояние специалисты называют «проявлением интереса». Именно сейчас можно поймать тот самый взгляд: не «уходите», а «ну, показывайте, что там у вас».
Год в «Роевом ручье» Борис провёл с пользой: привык к людям (насколько вообще манул может привыкнуть), освоил территорию, обзавёлся армией поклонников и перестал воспринимать посетителей как угрозу.