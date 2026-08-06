Манул Борис отпраздновал год в красноярском «Роевом ручье»: фото милого зверька

Но за год Борис немного изменился. Не внешне — его легендарная морда по-прежнему выражает глубокую озабоченность судьбами мира, — а в поведении. Он стал чаще выходить из укрытий, дольше задерживаться на виду и, что самое удивительное, начал проявлять любопытство к происходящему за стеклом. Не агрессию, не страх, а именно любопытство — опасливое, насторожённое, но совершенно реальное.