На выезде из Калининграда столкнулись как минимум две машины: одна оказалась в кювете, у другой смяло бок

В конце Советского проспекта на выезде из Калининграда столкнулись как минимум два автомобиля. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы в четверг, 6 августа.
Об аварии стало известно примерно в 7:40. Одна легковушка оказалась в кювете, вторая осталась на дороге с сильно повреждённым правым боком. По словам свидетелей, в салоне были открыты все двери и багажник, рядом находились люди.
К месту прибыли три автомобиля спасателей, скорая и экипаж Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше