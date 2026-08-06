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На выезде из Калининграда столкнулись как минимум две машины: одна оказалась в кювете, у другой смяло бок

К месту прибыли спасатели, медики и инспекторы.

Источник: Клопс.ru

В конце Советского проспекта на выезде из Калининграда столкнулись как минимум два автомобиля. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы в четверг, 6 августа.

Об аварии стало известно примерно в 7:40. Одна легковушка оказалась в кювете, вторая осталась на дороге с сильно повреждённым правым боком. По словам свидетелей, в салоне были открыты все двери и багажник, рядом находились люди.

К месту прибыли три автомобиля спасателей, скорая и экипаж Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется.

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