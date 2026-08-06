По данным ВТБ, объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%

«Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают: ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом. Даже с учетом возможных корректировок государственных программ во втором полугодии, мы прогнозируем итоговый рост рынка — впервые за несколько лет. Драйвером станет именно сбалансированный рыночный сегмент», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.