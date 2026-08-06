В США впервые вывели гипоаллергенных собак с помощью редактирования генома

По данным компании, ученые с помощью метода CRISPR-Cas9 изменили ген, отвечающий за выработку аллергена Can f 1. Генетические изменения были внесены двум биглям, появившимся на свет в сентябре 2024 года. Разработчики утверждают, что вмешательство не повлияло на здоровье и развитие животных.