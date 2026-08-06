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В США впервые вывели гипоаллергенных собак с помощью редактирования генома

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences сообщила о создании первых гипоаллергенных собак с использованием технологии редактирования генома.

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences сообщила о создании первых гипоаллергенных собак с использованием технологии редактирования генома. Об этом сообщает BusinessWire.

По данным компании, ученые с помощью метода CRISPR-Cas9 изменили ген, отвечающий за выработку аллергена Can f 1. Генетические изменения были внесены двум биглям, появившимся на свет в сентябре 2024 года. Разработчики утверждают, что вмешательство не повлияло на здоровье и развитие животных.

При этом технология пока не получила одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). До получения разрешения генетически модифицированные собаки не могут использоваться в коммерческих целях.

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