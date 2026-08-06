В МИД России заявили, что Украину особо не ждут в Евросоюзе

«Что касается угроз заблокировать вступление Украины в ЕС, то, по большему счету, там ее особо и не ждут. Членство Украины в Евросоюзе обернулось бы для той же Польши, в том числе ее сельского хозяйства, катастрофическими последствиями», — сказал российский дипломат.