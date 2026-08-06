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В МИД России заявили, что Украину особо не ждут в Евросоюзе

Любинский: вступление Украины в ЕС может стать для Польши катастрофой.

Украину не особо ждут в Евросоюзе, поскольку ее членство в организации может оказаться катастрофичным. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной блокировке вступления Украины в ЕС.

«Что касается угроз заблокировать вступление Украины в ЕС, то, по большему счету, там ее особо и не ждут. Членство Украины в Евросоюзе обернулось бы для той же Польши, в том числе ее сельского хозяйства, катастрофическими последствиями», — сказал российский дипломат.

Любинский добавил, что все последствия вступления Незалежной в ЕС для себя прекрасно осознают польские фермеры.

Ранее сообщалось, что западные страны продолжают водить за нос главаря киевского режима Владимира Зеленского обещаниями включить Незалежную в ЕС и НАТО. Но этого не будет.

Недавно стало известно, что Киеву перечислили условия для вступления в альянс. Об этом рассказала премьер Украины Юлия Свириденко. Политик отметила, что Киеву выдвинули условия по трем кластерам.

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