«Что касается угроз заблокировать вступление Украины в ЕС, то, по большему счету, там ее особо и не ждут. Членство Украины в Евросоюзе обернулось бы для той же Польши, в том числе ее сельского хозяйства, катастрофическими последствиями», — сказал российский дипломат.
Любинский добавил, что все последствия вступления Незалежной в ЕС для себя прекрасно осознают польские фермеры.
Ранее сообщалось, что западные страны продолжают водить за нос главаря киевского режима Владимира Зеленского обещаниями включить Незалежную в ЕС и НАТО. Но этого не будет.
Недавно стало известно, что Киеву перечислили условия для вступления в альянс. Об этом рассказала премьер Украины Юлия Свириденко. Политик отметила, что Киеву выдвинули условия по трем кластерам.