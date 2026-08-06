В Грузии возбудили уголовное дело из-за публикаций о российских туристах

В Грузии возбудили уголовное дело после распространения в социальных сетях публикаций о якобы плохом обращении с российскими туристами. Об этом сообщила Служба государственной безопасности республики.
По версии ведомства, речь идет о скоординированной информационной кампании, которая, как утверждается, управляется из-за рубежа и направлена на нанесение ущерба экономическим интересам страны. В публикациях, в частности, утверждалось, что российских туристов якобы оставляют в лесу во время экскурсий или намеренно портят им еду в ресторанах.
Расследование ведется по статье о саботаже. Правоохранительные органы намерены установить организаторов кампании, возможные источники ее финансирования и механизмы распространения недостоверной информации.
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