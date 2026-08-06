«Убивали ради забавы»: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

По данным Следственного комитета РФ, в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибли 640 мирных жителей, включая одного ребенка. Еще 561 человек, в том числе 25 детей, получили ранения. Всего потерпевшими признаны и допрошены 87 389 человек. В СК также уточнили, что боевики совершили преступления против жителей более чем 25 населенных пунктов Курской области. Ущерб от действий ВСУ в регионе составил более 504 млрд рублей.