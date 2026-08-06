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«Убивали ради забавы»: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

Алаудинов: солдаты ВСУ убивали детей и пенсионеров в Курской области ради забавы.

Источник: Комсомольская правда

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские боевики убивали мирных жителей — детей и пенсионеров — исключительно ради забавы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Алаудинов назвал события 6 августа 2024 года одним из самых тяжелых моментов в истории России. По его словам, вторжение врага, обладавшего огромными силами и ресурсами, «отзывалось своеобразным эхом», отголоски которого до сих пор дают о себе знать.

«Было очень странно осознавать, что эти формирования проявили себя особо жестоко по отношению к населению Курской области — массовые убийства, изнасилования, поведение, которое нельзя оправдать ничем», — указал он.

Массированная атака ВСУ на Курскую область была совершена 6 августа 2024 года. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По данным.

По данным Следственного комитета РФ, в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибли 640 мирных жителей, включая одного ребенка. Еще 561 человек, в том числе 25 детей, получили ранения. Всего потерпевшими признаны и допрошены 87 389 человек. В СК также уточнили, что боевики совершили преступления против жителей более чем 25 населенных пунктов Курской области. Ущерб от действий ВСУ в регионе составил более 504 млрд рублей.

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