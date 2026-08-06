Ирбитскую ярмарку посетят 50 тысяч человек

В Свердловской области с 7 по 9 августа пройдет Ирбитская ярмарка, где свою продукцию представят производители из 35 регионов страны. Ожидается, что масштабное мероприятие соберет около 50 тысяч человек.
— Для удобства туристов до Ирбита можно будет добраться на поезде или музыкальном автобусе, а для самых активных гостей подготовлена традиционная акция «Паспорт туриста», — сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Гостей ярмарки ожидает насыщенная программа. Так, на площади имени Ленина состоится фестиваль народных художественных промыслов «Город мастеров», а также развернутся торговые ряды.
Помимо этого, гостей ждут мастер-классы, концерты и гастрономические программы. Звездой мероприятия станет Олег Газманов. Народный артист выступит на главной сцене ярмарки. Также ожидаются выступления Уральского государственного академического русского народного хора, ансамблей «Цветень», «Агидель» и «Шондiбан», фолк-группы «Ягода».