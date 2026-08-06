В Музее Мирового океана рассказали, как восстанавливают бастион «Литва»

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана.
В бастионе «Литва» в Калининграде приступили к установке окон. О том, как продвигается реставрация исторического сооружения, рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана.
Как отметили в музее, до начала работ большинство оконных проемов первого этажа были заложены кирпичом или газосиликатными блоками. Сейчас их раскрывают и восстанавливают. По данным учреждения, изменения уже заметны как снаружи, так и внутри исторического сооружения.
В музее сообщили, что при реставрации специалисты стараются максимально сохранить историческую кладку. Кирпичи с небольшими повреждениями восстанавливают, сильно разрушенные заменяют, пустые швы заполняют. Кроме того, кладку очищают от солей и обрабатывают защитными составами, препятствующими воздействию влаги.
Самой сложной частью работ, по информации музея, стала реставрация кровли. Для этого строителям пришлось снять земляной вал, перебрать грунт, удалить корни деревьев и крупный мусор, а затем вернуть землю на место. На одном из участков кровля была серьезно разрушена, из-за чего после дождей помещения затапливало. Сначала специалисты восстановили стены и свод, а сейчас готовят опалубку для плиты с карнизами.
В ближайшее время в бастионе также начнут устанавливать новые двери. После завершения реставрационных работ планируется приступить к музеефикации объекта и подготовить проект его приспособления к современному использованию.
Бастион «Литва», расположенный в конце Литовского вала на берегу Преголи, входит в состав Второго вального обвода Кёнигсберга, был построен в 1843—1860 годах. После утраты оборонительного значения в начале XX века его использовали под склады, мастерские и производство, а в советские годы в редюите размещалось деревообрабатывающее предприятие. В последние десятилетия сооружение неоднократно становилось объектом исследований и городских легенд о якобы спрятанных там сокровищах. Сейчас бастион находится в ведении Музея Мирового океана, где продолжаются его реставрация и подготовка к будущему музейному использованию.
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