В Музее Мирового океана рассказали, как восстанавливают бастион «Литва»

Бастион «Литва», расположенный в конце Литовского вала на берегу Преголи, входит в состав Второго вального обвода Кёнигсберга, был построен в 1843—1860 годах. После утраты оборонительного значения в начале XX века его использовали под склады, мастерские и производство, а в советские годы в редюите размещалось деревообрабатывающее предприятие. В последние десятилетия сооружение неоднократно становилось объектом исследований и городских легенд о якобы спрятанных там сокровищах. Сейчас бастион находится в ведении Музея Мирового океана, где продолжаются его реставрация и подготовка к будущему музейному использованию.