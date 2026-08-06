В Москве на ВДНХ представили достижения российских виноделов

Третий фестиваль «Главвино Фест» проходил с 31 июля по 2 августа на ВДНХ в Москве в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участниками мероприятия стали более 50 производителей и дистрибьюторов, представляющих крупные винодельни и небольшие хозяйства из Краснодарского и Ставропольского краев, республик Крым и Дагестан, Волгоградской, Ростовской и Московской областей. Они представили свыше 350 образцов продукции и поделились особенностями производства.
Посетители могли попробовать напитки, поучаствовать в мастер-классах, узнать о лучших сочетаниях напитков и закусок, а также о том, какие тренды ожидают сферу виноделия в этом году. Во время фестиваля проходило народное голосование. На торжественной церемонии закрытия объявили вина, победившие в каждой категории. Лидеры будут представлены в дегустационном центре «Главвино» в течение года, а тройку лучших разлили по бокалам для дегустации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.