В Москве на ВДНХ представили достижения российских виноделов

Посетители могли попробовать напитки, поучаствовать в мастер-классах, узнать о лучших сочетаниях напитков и закусок, а также о том, какие тренды ожидают сферу виноделия в этом году. Во время фестиваля проходило народное голосование. На торжественной церемонии закрытия объявили вина, победившие в каждой категории. Лидеры будут представлены в дегустационном центре «Главвино» в течение года, а тройку лучших разлили по бокалам для дегустации.