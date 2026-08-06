На Урале и в Пермском крае объявлена «ракетная опасность»

Режим «ракетной опасности» объявлен сразу в трех регионах Большого Урала — в Свердловской и Челябинской областях, в Пермском крае.
В разных районах Екатеринбурга прозвучали предупреждающие сирены. Аэропорты Перми (Большое Савино) и Екатеринбурга (Кольцово) временно на принимают и не отправляют самолеты.
«Режим ракетной опасности — это сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения. Вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения», — пояснили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.
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