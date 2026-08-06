К 2028 году в Красноярске запустят технопарк «Облачный квартал»

На территории региона функционируют три индустриальных парка, один из которых прошел регистрацию в реестре Минпромторга России. Сформирован кластер «Машиностроение Сибири», ведется подготовка документации для запуска межрегионального электротехнического кластера. Об этом в ходе оперативного совещания Минпромторга России сообщил министр промышленности и торговли Александр Черников. Динамично прогрессирует кластер опережающего развития «Транссибирский технологический пояс», а кроме того, рассматривается проект организации промышленного квартала «Енисей» на площадке бывшего химкомбината. Прилагаются значительные усилия для решения кадровых вопросов. На портале «Работа в России» опубликовано свыше 8 тысяч предложений о трудоустройстве, включая 352 от компаний, реализующих инвестиционные проекты. В рамках инициативы «Профессионалитет» сформировано четыре образовательных кластера, а на базе шести заводов открыты учебно-производственные центры. Субъект стал одним из 12 пилотных регионов по запуску сервиса «Карьерный навигатор “Горизонт”, который предоставляет доступ к вакансиям местных работодателей, программам обучения и стажировок. Кроме того, в 2026 году число предприятий края, присоединившихся к федеральному проекту “Производительность труда”, увеличилось еще на 11 организаций.