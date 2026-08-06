МЧС: жара до +42 градусов идет на Волгоградскую область

Сегодня, 6 августа, в Волгоградской области прогнозируется сильная жара за 40 градусов. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространило МЧС региона.
— В период с 12.00−14.00 часов с 6 по 8 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40…+42º, — сообщили в оперативном ведомстве.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, чтобы избежать теплового удара: носить головные уборы и пить побольше воды.
Фото из архива V102.RU.
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