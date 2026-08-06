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Священник спецназа «Ахмат» хочет вернуться в курскую Суджу для восстановления храма

Настоятель Троицкого храма в курской Судже, священник спецназа «Ахмат» Евгений Шестопалов, несмотря на полученное ранение от удара FPV-дрона, намерен вернуться в приграничный город для восстановления церкви. Об этом священнослужитель рассказал ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Настоятель Троицкого храма в курской Судже, священник спецназа «Ахмат» Евгений Шестопалов, несмотря на полученное ранение от удара FPV-дрона, намерен вернуться в приграничный город для восстановления церкви. Об этом священнослужитель рассказал ТАСС.

Отец Евгений прослужил в Троицком храме 33 года и, как он подчеркивает, не планирует менять место службы. По его словам, здание храма получило три прямых попадания, однако стены и часть крыши уцелели.

«Уже 33 года я отдал этой церкви, большую часть своей жизни. Поэтому я уже прикипел и не хочу опускать руки и расставаться», — заявил священник ТАСС.

До ранения отец Евгений уже начал восстанавливать церковь: завез инструменты, «забил нижний ряд окон железом» и «забил двери».

«Ъ-Черноземье» писал в январе этого года, что медики провели священнику операцию: у него были диагностированы осколочные ранения лица и головы, груди, рук и ног, пострадал левый глаз, и наблюдалась закрытая черепно-мозговая травма.

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