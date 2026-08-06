Ядовитый двойник черники созрел в лесах Ленобласти: как не спутать вороний глаз со съедобной ягодой

Чтобы избежать трагедии, экологи напоминают главные отличительные признаки: у ядовитого растения всегда только одна ягода, которая «смотрит» строго вверх. Под ягодой располагается характерная крестообразная розетка из четырех, а иногда пяти листьев. Черника же растет гроздьями, имеет матовую поверхность и листья другой формы.