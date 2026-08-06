Ядовитый двойник черники созрел в лесах Ленобласти: как не спутать вороний глаз со съедобной ягодой

В лесах Ленинградской области начали созревать ядовитые плоды вороньего глаза. Об этом любителей тихой охоты предупреждают специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Взрослые грибники легко распознают опасное растение, однако детей может ввести в заблуждение сине-сизый цвет и размер ягод. В связи с этим эксперты настоятельно не рекомендуют собирать ягоды в сумерках.
У вороньего глаза ядовиты абсолютно все части. Растение содержит смесь из четырех отравляющих веществ, которые поражают сердце и нервную систему человека. Для взрослого достаточно съесть всего 5−7 ягод, чтобы получить смертельную дозу яда.
Чтобы избежать трагедии, экологи напоминают главные отличительные признаки: у ядовитого растения всегда только одна ягода, которая «смотрит» строго вверх. Под ягодой располагается характерная крестообразная розетка из четырех, а иногда пяти листьев. Черника же растет гроздьями, имеет матовую поверхность и листья другой формы.
Интересно, что для птиц вороний глаз не представляет угрозы. Дрозды, свиристели и тетерева спокойно поедают его плоды без вреда для здоровья. Свое название растение получило за внешнее сходство спелой одиночной ягоды с глазом птенца вороны.