Продолжается ремонт трассы Переяславка — Аргунское в районе имени Лазо

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году дорожные бригады трудятся в районе села Могилевка — этот участок приводят в порядок по просьбам местных жителей. На данный момент подрядчики уже расчистили кюветы и засыпали их гранулятом, а также сняли весь старый асфальт. Кроме того, сейчас дорожники отсыпают площадки, на которых скоро появятся четыре автобусных павильона, устанавливают новые бордюры и укладывают нижний, выравнивающий, слой асфальта. А в дальнейшем им предстоит еще уложить верхний слой асфальта, нанести на него разметку и установить вдоль трассы сигнальные столбики. Ремонт трассы начался в апреле этого года, а завершиться он должен уже до середины августа.