На Кубани в Ясенском сельском поселении запустили раздельный сбор отходов

«Для нас этот проект — не просто замена контейнеров, а важный шаг в формировании экологической культуры среди жителей. Мы рассчитываем, что раздельный сбор станет привычным делом для каждой семьи, а объем отходов, направляемых на полигоны, заметно сократится. Уже сейчас мы готовим информационные материалы и планируем провести встречи с жителями, чтобы подробно рассказать о правилах сортировки», — отметила глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.