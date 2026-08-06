На Кубани в Ясенском сельском поселении запустили раздельный сбор отходов

Проект раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) стартовал в Ясенском сельском поселении Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Ейского района.
Первые 129 контейнеров для раздельного сбора ТКО уже поступили. Позже ожидается поставка второй партии — еще 129 контейнеров, чтобы полностью укомплектовать запланированные площадки. Всего закуплено 258 пластиковых контейнеров на колесиках с усиленными ручками по краям — их объем составляет 1100 литров каждый. Новые емкости пришли на смену устаревшим металлическим контейнерам: пластиковые модели более долговечны, устойчивы к коррозии, удобны в эксплуатации и соответствуют современным экологическим стандартам.
«Для нас этот проект — не просто замена контейнеров, а важный шаг в формировании экологической культуры среди жителей. Мы рассчитываем, что раздельный сбор станет привычным делом для каждой семьи, а объем отходов, направляемых на полигоны, заметно сократится. Уже сейчас мы готовим информационные материалы и планируем провести встречи с жителями, чтобы подробно рассказать о правилах сортировки», — отметила глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.