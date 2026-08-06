В Калининградской области прошел первый заезд лагеря энергетической отрасли

Первый заезд «Лагерь энергетических поколений» проходил с 24 по 26 июля в Калининградской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники обсудили актуальные направления развития энергетики, современные научные исследования и инженерные технологии, вопросы цифровизации и многое другое. Отдельное внимание было уделено тому, как научные разработки и инженерные идеи находят практическое применение на предприятиях отрасли. Научно-образовательную программу дополнили спортивные и настольные игры, активный отдых, организованные походы к морю и песни под гитару.
Важной частью программы стала командная проектная сессия по энергетической тематике. В формате деловой игры участники работали с моделью аварийной ситуации в электрической сети, анализировали исходные данные, разрабатывали инженерные решения, распределяли ограниченные ресурсы и реагировали на новые условия. Итоговые проекты команды представили и обосновали перед экспертами энергетической отрасли.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.