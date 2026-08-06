Теолог Тюрина ответила, зачем благодарить Бога в Спас

«Даже если мы подстраховались, взяли лучшие семена, построили парник, мы всё равно не знаем точно, что получим на выходе, — рассуждает Светлана Тюрина. — Слишком много факторов: непредсказуемая погода, нашествие насекомых или личные обстоятельства — командировка, болезнь. Поэтому, глядя на результат, мы понимаем: это не только наша заслуга, но и дело Божье. И привычные слова “слава Богу” должны произноситься не вскользь, а искренне — благодаря Творца за то, что дал нам урожай и возможность нормально жить».