Внедрение ИИ в нижегородскую медицину сократило время выдачи диагноза

Внедрение искусственного интеллекта в региональное здравоохранение позволило сократить время формирования медицинских заключений с 15−60 до 7 минут. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».