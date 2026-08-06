Внедрение ИИ в нижегородскую медицину сократило время выдачи диагноза

Внедрение искусственного интеллекта в региональное здравоохранение позволило сократить время формирования медицинских заключений с 15−60 до 7 минут. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Нижегородские врачи задействуют ИИ в расшифровке маммограмм, рентгенограмм и флюорограмм на платформе МосМедИИ. По словам Никонова, нейросеть снижает риск пропуска незаметных деталей, предоставляя медикам экспертное «второе мнение».
«В 2025 году платформа обработала свыше 228 тысяч медицинских исследований, включая КТ головного мозга, рентгенографию и флюорографию. Мнение ИИ при постановке диагнозов учитывали сотни нижегородских врачей», — говорится в сообщении.
Кроме того, внедрены автоматический анализ электронных историй болезни и система расшифровки КТ органов грудной клетки.
Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у нижегородца зеркально отраженные органы.