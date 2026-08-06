Еще восемь площадок ГТО возводят в Ростовской области в 2026 году

Площадки с антивандальными уличными тренажерами возвели в городе Зверево, Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. В Батайске, городе Гуково, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Аксае, Каменском и Мясниковском районах выполнили устройство оснований и ожидают поставку или уже монтируют необходимое оборудование.