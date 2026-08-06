В Калининграде начали продавать абонементы на муниципальные парковки

В Калининграде стартовала продажа месячных абонементов по 2480 рублей на ряд муниципальных парковок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что количество абонементов на каждой парковке ограничено:
— Гайдара — 19;
— Озерова — 23;
— Театр эстрады — 39;
— Железнодорожная — 44;
— Калининградгражданпроект — 73.
— ДС «Янтарный» — 35;
— Согласия — 34.
Купить абонемент можно в мобильном приложении «KeyPark».
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