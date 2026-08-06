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В Калининграде начали продавать абонементы на муниципальные парковки

В месяц удовольствие обойдется в 2480 рублей.

В Калининграде стартовала продажа месячных абонементов по 2480 рублей на ряд муниципальных парковок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что количество абонементов на каждой парковке ограничено:

— Гайдара — 19;

— Озерова — 23;

— Театр эстрады — 39;

— Железнодорожная — 44;

— Калининградгражданпроект — 73.

— ДС «Янтарный» — 35;

— Согласия — 34.

Купить абонемент можно в мобильном приложении «KeyPark».

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