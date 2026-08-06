В Таиланде прошел буддийский ритуал прощания с убитыми россиянами Назимовыми

В Паттайе буддийский ритуал прощания с убитыми россиянами Дианой и Романом Назимовыми прошел на месте, где были найдены их тела. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, буддийские монахи провели обряд поминовения усопших. В церемонии приняли участие мать и родственники убитых, губернатор провинции Чонбури и представители руководства полиции.
В публикации отметили, что вход на церемонию прощания был свободным. Многие принесли белые лилии, любимые цветы Дианы.
Как писал сайт KP.RU, ранее близкие убитых брата и сестры сообщили, что прощание с Романом и Дианой пройдет 6 августа. Семья погибших хотела на этой церемонии также почтить память тайской семьи из трех человек, с которыми расправились убийцы россиян.