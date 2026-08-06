В Таиланде прошел буддийский ритуал прощания с убитыми россиянами Назимовыми

Как писал сайт KP.RU, ранее близкие убитых брата и сестры сообщили, что прощание с Романом и Дианой пройдет 6 августа. Семья погибших хотела на этой церемонии также почтить память тайской семьи из трех человек, с которыми расправились убийцы россиян.