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В Таиланде прошел буддийский ритуал прощания с убитыми россиянами Назимовыми

Вход на церемонию прощания был свободным.

Источник: Комсомольская правда

В Паттайе буддийский ритуал прощания с убитыми россиянами Дианой и Романом Назимовыми прошел на месте, где были найдены их тела. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, буддийские монахи провели обряд поминовения усопших. В церемонии приняли участие мать и родственники убитых, губернатор провинции Чонбури и представители руководства полиции.

В публикации отметили, что вход на церемонию прощания был свободным. Многие принесли белые лилии, любимые цветы Дианы.

Как писал сайт KP.RU, ранее близкие убитых брата и сестры сообщили, что прощание с Романом и Дианой пройдет 6 августа. Семья погибших хотела на этой церемонии также почтить память тайской семьи из трех человек, с которыми расправились убийцы россиян.